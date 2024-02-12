Cumhur'un adayı Murat Kurum müjdeyi Pendik'te verdi: Raylı sistem, TEM ve E-5 düzenlemeleri...

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, temaslarını bugün Pendik'te sürdürdü. Sivil toplu kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, "Pendik'te TEM ve E5 yanyol düzenlemelerini, Pendik meydan kent kavşağını süratle yapacağız. Trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik’te böyle atmış olacağız. Bir taraftan Sultanbeyli-Kurtköy, Pendik-Sabiha Gökçen ve oradan Tuzla hattını, diğer taraftan da Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hatlarına süratle başlayacağız ve yine orada Tuzla-Samandıra arasında ihtiyaç duyduğumuz raylı sistem hattı da inşallah 1 Nisan itibarı ile başlayacağımız öncelikli işlerimiz arasında" ifadelerini kullandı.