16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Irak'ın kuzeyinde yeni operasyon ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Irak'ın kuzeyinde yeni operasyon ne zaman?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2024 16:10
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi seçimlerin ardından bugün ilk kez toplandı. Peki Kabine'nin gündeminde hangi konular var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine toplandı
Kabine toplandı
Gazze’ye yeni yardım sevkiyatı!
Gazze'ye yeni yardım sevkiyatı!
Orta Doğu diken üstünde! An meselesi mi?
Orta Doğu diken üstünde! An meselesi mi?
Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor
İsrail’e ihracat kısıtlaması
İsrail'e ihracat kısıtlaması
Selektörle radar ikazı cezaları iptal edildi
Selektörle radar ikazı cezaları iptal edildi
Yakalanmasalardı TBMM’ye saldıracaklardı
Yakalanmasalardı TBMM'ye saldıracaklardı
5 PKK’lı etkisiz hale getirildi
5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Yerel seçim sonrası CHP’ye net mesaj
Yerel seçim sonrası CHP'ye net mesaj
Çarpıcı İran-İsrail yorumu: En az 5 milyon İranlı mülteci...
Çarpıcı İran-İsrail yorumu: En az 5 milyon İranlı mülteci...
TBMM’de mesai yeniden başlıyor
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar
Daha Fazla Video Göster