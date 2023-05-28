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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı

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Giriş: 28.05.2023 12:36
Türkiye sandık başında. Oyunu Ankara’da kullanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Tabi geldik oyumuzu kullandık. Türkiye şölen havasında demokrasiye sahip çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
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