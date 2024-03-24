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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na salvolar: 'Ne gerek var’ diyenlere rağmen dönüştüreceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.03.2024 04:18
Güncelleme:24.03.2024 04:18
Yerel seçimlere kısa bir süre kala Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hız verdi. Gece, gündüz demeden İstanbul'u karış karış gezen Kurum, proje ve vaatlerini anlatmaya devam ediyor. Kurum'un son durağı ise Üsküdar’da Kahramanmaraşlılar ile Sahur Sofrası programı oldu. Kahramanmaraşlı vatandaşlara hitap eden Murat Kurum, “Geçmişte sözlerimizi tuttuk, bizim verdiğimiz söz onların verip de tutmadıkları, hatta hatırlamadıkları sözlere benzemez. Biz bir söz verdik mi tutarız. İstanbul’un kaderini Kahramanmaraşlı kardeşlerimle birlikte belirleyeceğiz.” dedi. Mevcut İBB Başkanı’nın İstanbulluları zor zamanında yalnız bıraktığını belirten Kurum, “İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı uygulayacağız. 39 ilçede 173 bin konutumuzun dönüşümünü nasıl başlatmışsak şimdi de milletimizle el ele vereceğiz ve 650 bin konutumuzu ‘Ne gerek var’ diyenlere rağmen dönüştüreceğiz. Biz, ‘650 bin konut dönüştüreceğiz dediğimizde, İstanbul’u depreme karşı hazırlık hale getireceğiz’ dediğimizde, CHP’li Belediye Başkanı, ‘bunların yapılmasına gerek yok’ diyor. Onların anlayışını 5 yılda gördük. Milletin zor zamanında nerelerde tatil yaptıklarını gördük" dedi.
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