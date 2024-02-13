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Cumhur İttifakı'nda yerel seçim mesaisi! AK Parti ve MHP heyetleri belediye meclis üyelerini belirliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 15:57
AK Parti ve MHP arasında yerel seçim görüşmeleri devam ediyor. Belediye meclis üyelikleri belirleniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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