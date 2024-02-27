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Cumhur İttifakı Kartal adayı A Haber'de! Yerel seçime doğru sahada son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 16:47
Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan adayı mimar Hüseyin Karakaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Peki ilçe için vizyon projeleri neler olacak? A Haber Mehmet Zeyrek’in konuğu Hüseyin Karakaya önemli değerlendirmelerde bulundu.
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