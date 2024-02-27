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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan ulaşımı rahatlatacak projeler! Uzun kuyruklar, dakikalarca beklemeler bitecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 12:46
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul'un çilesi haline dönen ulaşımı rahatlatacak projelerini açıklıyor. Kurum projelerini açıklamadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımında "Uzun kuyruklar… Dakikalarca beklemeler… Yanan otobüsler… Saatler süren yolculuklar… İstanbullular trafik çilesinden bezdi." ifadelerini kullandı.
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