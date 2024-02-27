27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbulspor'a ziyaret: Sporun baş şehri olacak

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbulspor'a ziyaret: Sporun baş şehri olacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2024 09:26
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında İstanbulspor'u ziyaret etti. İstanbulspor gibi birçok kulübün gelir gider dengelerinde zorluklar yaşadığını vurgulayan Kurum, “Kulüplerimizin ayakta kalması için destek vereceğiz” dedi
Murat Kurum’dan İstanbuspor’a ziyaret
Murat Kurum'dan İstanbuspor'a ziyaret
Arama geçmişinde şok! İntihar ve kaçmanın yolları...
Arama geçmişinde şok! İntihar ve kaçmanın yolları...
56 ilde tefecilere Kafes-49 operasyonu!
56 ilde tefecilere Kafes-49 operasyonu!
Sözünü tuttu şehit ailesi 1 ayda evine kavuştu!
Sözünü tuttu şehit ailesi 1 ayda evine kavuştu!
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın anısına!
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın anısına!
CHP - DEM’in kirli planı A Haber’de!
CHP - DEM'in kirli planı A Haber'de!
Kurum’dan CHP’li İBB’ye net tepki!
Kurum'dan CHP'li İBB'ye net tepki!
Muhalefet millete hesap vermeli!
"Muhalefet millete hesap vermeli!"
Bugün Başkan Erdoğan’ın günü!
Bugün Başkan Erdoğan’ın günü!
Metro arızalandı!
Metro arızalandı!
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklama!
Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama!
Daha Fazla Video Göster