Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbulspor'a ziyaret: Sporun baş şehri olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında İstanbulspor'u ziyaret etti. İstanbulspor gibi birçok kulübün gelir gider dengelerinde zorluklar yaşadığını vurgulayan Kurum, “Kulüplerimizin ayakta kalması için destek vereceğiz” dedi