28 Mart 2024, Perşembe
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Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok Mansur Yavaş'ın Londra'daki PKK bağlantılarını gösterdi
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı TV programında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Londra'da PKK destekçisi isimlerle gerçekleştirdiği görüşme trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altınok, ayrıca Yavaş'ın belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına dikkat çekti.