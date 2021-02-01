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Cumhur İttifakı anayasa için "hodri meydan" diyecek! TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'den flaş açıklamalar

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Giriş: 01.02.2021 22:58
Güncelleme:01.02.2021 22:59
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında "yeni anayasa" tartışmaları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Yiğitel "Hükümetin sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasa özlemi var" ifadelerini kullanırken AK Parti ve MHP'nin yeni anayasa konusunda muhalefete "hodri meydan" diyeceğini sözlerini ekledi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel Türkiye genelinde başlayan "yeni anayasa" tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

REFERANDUM İÇİN KAÇ VEKİL GEREKİYOR?

AK Parti ve MHP çoğunluğunun (337) yeni anayasa referandumu için yeterli olmadığını belirten Yiğitel, referandum için gerekli olan vekil sayısının 360 olduğunu ifade etti. Yiğitel referandum olmadan hazırlanan anayasanın kabulü için ise 400 milletvekili gerektiğini ifade etti.

HODRİ MEYDAN DİYECEKLER

AK Parti ve MHP'nin yeni anayasa konusunda diğer partilere "hodri meydan" diyeceğini söyleyen Yiğitel, hukuksal reform çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti.

HÜKÜMETİN ÖZLEMİ VAR

"Hükümetin sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasa özlemi var" sözlerini kullanan Yiğitel, geçmişteki denemelerin muhalefet nedeniyle başarısız olduğunu ifade etti.

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