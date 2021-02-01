Başkan Erdoğan: Yeni anayasayı tartışmanın vakti geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, "Her kim 'bu ülkede yeni reforma ihtiyaç yoktur' derse o kişi Türkiye'den de dünyadan da toplumdan da bihaberdir. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." diye konuştu.

ERDOĞAN SÖZLERİNİ ŞU ŞEKİLDE SÜRDÜRDÜ:

"Yakında reform paketlerimizin felsefesini,amaçlarını,hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis'te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız. (Anayasa çalışmaları) Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz."