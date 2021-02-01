Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklama! Yüz yüze eğitim başlıyor! Yeni Anayasa açıklaması

'ELAZIĞ'DA 8 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE VERDİK'



Silvan projesi, GAP'ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak, Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz. 25 Ocak'ta Elazığ'a gittik. Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik. Elazığ'da inşa ettiğimiz 20 bin konutun kalanını da yaza kadar bitireceğiz. Bu tür projelerde sadece konut yapmıyoruz. Okulu, camisi, çarşısı ve yeşil alanlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Bir kez daha bu konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"ÇIKARLARIMIZI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit yakınlarımız için önemli bir planı 26 Ocak'ta gerçekleştirdik. Uzunca bir süredir genel kadroların önemli bir bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin milletimizin her kesimine vefası olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerimiz çerçevesinde birçok kabuller gerçekleştirdik. Parti kongrelerimiz, parti faaliyetlerimiz bu listenin dışındadır. Bunların yanında devlet meseleleri ile yaptığımız görüşmeleri ayrıca saymıyoruz. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

REFORM VURGUSU



Reform dediğimiz değişim gündemi dinamik bir süreci ifade ediyor. Bizim görevimiz, milletimizin değişen şartlarına ve beklentilerine göre yeni reform süreci oluşturmaktır. Geçmişte bırakınız dünya ile rekabet etmeyi, kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılamayacak bir ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünküler bir olabilir mi? Avrupa'dan ABD'ye, Asya'dan Afrika'ya kadar köklü siyasi ekonomik çalkantılar yaşanırken, Türkiye'nin olduğu yerde çakılı kalması düşünülemez. İnşallah bu defa küresel siyasi ve ekonomik değişimin önünden giderek hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz bu amaçla her alanda bölgesel ve liderlik politikası izlemektedir. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin detaylı analizi dışında birçok kurumla görüşmeler yapıldı. Her kesimin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Bu taslakları kendi içimizdeki kurumlarla ve ittifakımızla nihai aşamaya getireceğiz. Çok yakında reform paketlerimizin hedeflerini içeren kapsamlı bir çalışmayı paylaşacağız.