14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok'tan taksici esnafına 'sıfır araba' vaadi: "Yerli ve milli Togg ile konuşacağız"

Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok'tan taksici esnafına 'sıfır araba' vaadi: "Yerli ve milli Togg ile konuşacağız"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 20:20
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, taksici esnafıyla buluştu. Taksicilere 'sıfır araba' müjdesi veren Altınok, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak arabayı alacağız, sizlere vereceğiz. Gaz ve yedek parça gideri kadar aylık 45-50 bin lira para ödeyeceksiniz, 2,5-3 yıl içinde araba sahibi olacaksınız. Yerli ve milli arabamız Togg ile konuşacağız. Taksicilerimize, bunu yapacağız" şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda
Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı gençlerle buluştu!
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı gençlerle buluştu!
Oğlum ağlıyor dedi ABD’de gülerken görüntülendi!
Oğlum ağlıyor dedi ABD’de gülerken görüntülendi!
Altınok’tan taksici esnafına ’sıfır araba’ vaadi!
Altınok'tan taksici esnafına 'sıfır araba' vaadi!
ASELSAN’dan milli Mobil Röntgen Cihazı!
ASELSAN’dan milli Mobil Röntgen Cihazı!
CHP’den istifa eden 400 kişi AK Parti’ye katıldı!
CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı!
Türk yıldızlarının uçağı düştü!
Türk yıldızlarının uçağı düştü!
AYM’de yeni başkan 21 Mart’ta belli olacak!
AYM’de yeni başkan 21 Mart’ta belli olacak!
İnsanlık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor
"İnsanlık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor"
Başkan Erdoğan’dan Akbelen kararı!
Başkan Erdoğan'dan Akbelen kararı!
Türkiye’den Irak’a üst düzey çıkarma!
Türkiye’den Irak’a üst düzey çıkarma!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Daha Fazla Video Göster