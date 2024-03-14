14 Mart 2024, Perşembe
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Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok'tan taksici esnafına 'sıfır araba' vaadi: "Yerli ve milli Togg ile konuşacağız"
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, taksici esnafıyla buluştu. Taksicilere 'sıfır araba' müjdesi veren Altınok, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak arabayı alacağız, sizlere vereceğiz. Gaz ve yedek parça gideri kadar aylık 45-50 bin lira para ödeyeceksiniz, 2,5-3 yıl içinde araba sahibi olacaksınız. Yerli ve milli arabamız Togg ile konuşacağız. Taksicilerimize, bunu yapacağız" şeklinde konuştu.