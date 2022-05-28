28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Cudi’de hava operasyonu başladı! Vurulma anı kamerada
Son dakika haberi... Şırnak’ın Cudi Dağında tespit edilen teröristler havadan vuruldu. Vurulma anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, yoğun duman sisi görüldü.