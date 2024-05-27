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Çöp konteynerinde parçalanmış ceset! Naaşın kime ait olduğu belli oldu mu? A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 17:53
İstanbul Pendik’te korkunç bir olay yaşandı. 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış erkek cesedi bulundu. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden gelişmeleri aktardı. İşte son durum…
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Çöp konteynerinde parçalanmış ceset!
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset!
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