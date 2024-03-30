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Çocuklarda şaşılık artıyor! Telefon riski şaşılık riskini arttırıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 18:55
Şaşılık ve çeşitli göz problemleri artık çok küçük yaşlarda da gözlemlenebiliyor. Uzmanlar sebebininse telefon tablet gibi cihazlara çok yakından bakmak olduğunu belirtiyor.
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