24 Mayıs 2024, Cuma
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TEO bilgi yarışması 26 Mayıs’ta ATV’de! Birinci olan takıma 100 bin lira ödül
Binlerce öğrencinin mücadele ettiği ilk aşamanın ardından, Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı başladı. İstanbul'da pazar günü gerçekleştirilecek final, entelektüel ve donanımlı liselilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Birinci olan takıma 100 bin lira ödül verilecek.