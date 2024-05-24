Bilirkişi raporunda korkunç detay! Eşcinsel olduğunu öğrenince Semiha Sözer’i uçurumdan atmıştı

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DUYGU DELEN RAPORU

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, son çare olarak Gaziantep'te 2020 yılında balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in bilirkişi heyetine başvurdu. Heyet bölgede yaptığı detaylı incelemede olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığını, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine vardı.