Bilirkişi raporunda korkunç detay! Eşcinsel olduğunu öğrenince Semiha Sözer’i uçurumdan atmıştı
Yalova'da 33 yaşındaki Semiha Sözer, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada, 15 ay sonra gözaltına alınan E.N.S. korkunç cinayeti itiraf etti. Eşcinsel ilişki yaşayan E.N.S., durumu Semiha'nın öğrenmesi nedeniyle cinayeti işlediği söyledi. Korkunç olayla ilgili ortaya çıkan bilirkişi raporu ise yaşanan vahşetin boyutunu önüne serdi!
ahaber.com.tr
İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2024
16:28 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
16:28
Korkunç cinayet, geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta Yalova Altınova İlçesi'ndeki Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiinde meydana geldi. Semiha Sözer (33), yanında eşi E.N.S. (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. E.N.S. ifadesinde, olayın kaza sonucu olduğunu söylemişti.
OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE…
Olaydan bir gün önce Siirt'te yüksekten düşme sonucu yaşanan ölümlü kaza haberini cep telefonundan okuduğu belirlenen zanlının akrabalarının aksine eşiyle mutlu bir evlilik yaşadığını söylemesi şüpheleri arttırdı. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DUYGU DELEN RAPORU
Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, son çare olarak Gaziantep'te 2020 yılında balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in bilirkişi heyetine başvurdu. Heyet bölgede yaptığı detaylı incelemede olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığını, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine vardı.
KAFATASI VE ELİNDEKİ KIRIKLAR…
Bilirkişi raporunda, Semiha Sözer'in kayalıklarda bulunduğu yer ile düştüğü yer arasında fark olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Semiha Sözer'in kafatasındaki ve elindeki kırıkların oluş şekli itibarıyla arkadan hızlı bir şekilde itildiğinin değerlendirildiği, maktulün bulundukları 1 metrelik düz alandan ancak koşarak atlaması halinde bulunduğu yere düşebileceği belirtildi.
Raporda Semiha Sözer'in elbiselerinde herhangi bir sürüklenmeye bağlı bir ipucunun da bulunmadığına yer verildi.