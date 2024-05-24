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'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'nun mesajları ifşa oldu! Sevgilisini darbetmişti! Şaşırtan detay...

"Yüzyüzeyken Konuşuruz" adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, kadına şiddet haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Grubun solisti Kaan Boşnak'ın hamile eşine şiddet uyguladığının ortaya çıkmasının ardından, grubun bir diğer üyesi Can Tunaboylu da müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i darp etmekle suçlanmıştı. Dün hakim karşısına çıkan Tunaboylu'nun savunması şoke etmişti. Son olarak bir görgü tanığının ifadeleri ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 17:12
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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun mesajları ifşa oldu! Sevgilisini darbetmişti! Şaşırtan detay...

Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi şarkıcı Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun mesajları ifşa oldu! Sevgilisini darbetmişti! Şaşırtan detay...

"ELİM YÜZ BÖLGESİNE GELMİŞ, MAĞDURUM" SAVUNMASI

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Can Tuna Boylu, müşteki Aybike Çelik ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapılan Tunaboylu aylık gelirinin 10-20 bin lira olduğunu söyledi. Takım elbise giydiği görülen sanık, 2023 yılı başlarında ilişkilerinin başladığını ve inişli çıkışlı bir birliktelik yaşadıklarını ve olaydan önce de sık sık tartıştıklarını belirtti.

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun mesajları ifşa oldu! Sevgilisini darbetmişti! Şaşırtan detay...

Mart ayında Çelik tarafından darp edildiğini öne süren Tunaboylu, "Protez tırnakları ile vücudumu çizip gözümü morarttı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Olay günü konserden çıkıp eve geldiğimizde aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirip saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. 'Yeter artık' diyerek ayağa kalkıp kollarımı açtım, sanırım bu sırada elim yüz bölgesine gelmiş. Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Mağdurum"

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun mesajları ifşa oldu! Sevgilisini darbetmişti! Şaşırtan detay...

HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN SORU

Mahkeme hakimi ise bunun üzerine Can Tunaboylu'ya, "Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu" diye sordu. Sanık, "Müşteki üzerime saldırıp tırnaklarıyla beni tırnakladığı için kırılmıştır" diye yanıt verdi.

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’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’nun mesajları ifşa oldu! Sevgilisini darbetmişti! Şaşırtan detay...

Olaydan sonra sevgilisine "Benim güzelim, elim kırılsın sana dokunan, vuran" şeklindeki mesaj attığı da sorulan Tunaboylu, "Yoğun bir gündü. Kendisi üzgün olduğu, yalnız evde kalamadığını söylediği için gönlünü anlamak adına attım. Kendisini darp ettiğim anlamı çıkmaz" diyerek kendisini savundu.