24 Mayıs 2024, Cuma
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'nun mesajları ifşa oldu! Sevgilisini darbetmişti! Şaşırtan detay...
"Yüzyüzeyken Konuşuruz" adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, kadına şiddet haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Grubun solisti Kaan Boşnak'ın hamile eşine şiddet uyguladığının ortaya çıkmasının ardından, grubun bir diğer üyesi Can Tunaboylu da müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i darp etmekle suçlanmıştı. Dün hakim karşısına çıkan Tunaboylu'nun savunması şoke etmişti. Son olarak bir görgü tanığının ifadeleri ortaya çıktı. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 17:12
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16