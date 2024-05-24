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Ankara'da yol çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 15:48
Ankara'da sağanakla birlikte bazı yollarda çökme meydana geldi. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal Yenimahalle ilçesinden son durumu aktardı.
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