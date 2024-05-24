Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

Heyecan dolu bir mücadele için Bodrum İlçe Stadı'nda nefesler tutuldu. İsmet Taşdemir önderliğindeki Bodrumspor, ev sahibi avantajını kullanarak finale yükselmeyi hedefliyor. Rakip olarak Serkan Özbalta'nın yönetimindeki Çorum FK sahaya çıkacak ve Sakaryaspor'u yenerek finaldeki yerini garantilemeyi planlıyor. Peki Bodrumspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?