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Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

Trendyol 1. Lig play-off yarı final rövanş mücadelesinde Bodrumspor, Çorum FK'yı mağlup ederek finale yükseldi. Çorum'da oynanan ilk mücadelede 1-1 berabere kalan takımların rövanşında Bodrumspor, sahadan galip ayrılarak finale adını yazdırdı. Bodrumspor'un rakibi ise sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor oldu. Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor, Çorum FK karşısında üstün bir performans sergileyerek finale yükseldi. Maçın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati ise merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:55
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Bodrumspor Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

Heyecan dolu bir mücadele için Bodrum İlçe Stadı'nda nefesler tutuldu. İsmet Taşdemir önderliğindeki Bodrumspor, ev sahibi avantajını kullanarak finale yükselmeyi hedefliyor. Rakip olarak Serkan Özbalta'nın yönetimindeki Çorum FK sahaya çıkacak ve Sakaryaspor'u yenerek finaldeki yerini garantilemeyi planlıyor. Peki Bodrumspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Bodrumspor Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

Play-off Yarı Final'in ikinci ayağında Bodrumspor ve Çorum FK, kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşma, 24 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bodrum Stadyumu'nda gerçekleşecek ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Bodrumspor Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

Maçı canlı takip etmek isteyenler "https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/" linkine giderek izleyebilirler.

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Bodrumspor Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

Bodrumspor'un Hedefi: Finale Yükselmek

Ev sahibi takım Bodrumspor, deplasmanda oynadığı ilk maçta Samet Yalçın'ın attığı golle öne geçmesine rağmen son dakikalarda gol yiyerek sahadan beraberlikle ayrılmıştı. İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı Bodrum ekibi, ikinci maçta galibiyet alarak play-off finaline yükselmeyi hedefliyor ve Sakaryaspor'un rakibi olacak.

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Bodrumspor Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...

Bodrumspor'un etkili hücum hattı, Gökdeniz Bayrakdar, Samet Yalçın, Burak Çoban ve Kenan Özer gibi oyuncularla skora gitmeyi planlıyor.