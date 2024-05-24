Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...
Trendyol 1. Lig play-off yarı final rövanş mücadelesinde Bodrumspor, Çorum FK'yı mağlup ederek finale yükseldi. Çorum'da oynanan ilk mücadelede 1-1 berabere kalan takımların rövanşında Bodrumspor, sahadan galip ayrılarak finale adını yazdırdı. Bodrumspor'un rakibi ise sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor oldu. Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor, Çorum FK karşısında üstün bir performans sergileyerek finale yükseldi. Maçın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati ise merakla bekleniyor.
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Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:53Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:55