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Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı! Aracın camları kırıldı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 24.05.2024 13:52
Gizli fon davasında Seçil Erzan yeniden hakim karşısına çıkıyor. Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı ve aracın camları kırıldı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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