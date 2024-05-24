24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Halkı zehirleyecektiler, yakalandılar! Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda imha edildi

Şanlıurfa'da vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmeler Tarım ve Orman İlçe müdürlüğü tarafından yapılan gıda denetimleri ile ortaya çıktı. Ekipler denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajında sahtecilik yapılmış tonlarca gıda ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen 5 kamyon bozuk ürün imha edildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:17
  • 1
  • 8
Halkı zehirleyecektiler, yakalandılar! Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda imha edildi

Tüketici sağlığını korumak amacıyla aralıksız devam eden denetimlerde onlarca satış noktasını mercek altına alan ekipler, ihbar üzerine gerçekleştirdikleri denetimlerde, özellikle toptan satış yapılan iş yerlerindeki gıda ürünlerini tek tek kontrol etti.

  • 2
  • 8
Halkı zehirleyecektiler, yakalandılar! Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda imha edildi

Şanlıurfa il genelinde satış yapan gıda toptancıları ve işletmelerin büyük çoğunluğunun yer aldığı merkez Eyyübiye ilçesinde, büyükşehir ve ilçe belediyesinin, tarım ve orman ilçe müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle denetimleri devam ediyor.

  • 3
  • 8
Halkı zehirleyecektiler, yakalandılar! Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda imha edildi

Bazı satış yerlerinde yapılan kontrollerde, tavsiye edilen son tüketim tarihi geçmiş büyük miktarda gıda maddesi ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, üzerindeki marka ve son tüketim tarihi bilgileri farklı etiketlerle kapatılmış, üretim ve son tüketim tarihi silinerek yeniden etiketlenmiş zeytin, bulgur, meşrubat, kahvaltılık çikolata, gofret, bisküvi, şekerleme, kuru yemiş gibi tonlarca gıda ürününe, imha edilmek üzere el konuldu.

  • 4
  • 8
Halkı zehirleyecektiler, yakalandılar! Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda imha edildi

Halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozuk ürünleri piyasaya süren işletme sahipleri hakkında yasal işlem yapılırken, tutanakla el konulan yaklaşık beş kamyon ürün ise imha edilmek üzere şehir çöplüğüne gönderildi.

  • 5
  • 8
Halkı zehirleyecektiler, yakalandılar! Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda imha edildi

İŞLETMELERE CEZA YAĞDI

Denetimlerde 4 işletmeye ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son tüketim tarihi geçmiş, orijinal etiketi değiştirilmiş, etiketsiz gıda ürünleri tespit edilmiştir. 5 kamyon gıda ürününe el konularak imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edilmiştir. Denetlenen 4 işletmeye 204 bin 594 lira idari yaptırım kararı uygulanacaktır."