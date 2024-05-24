Halkı zehirleyecektiler, yakalandılar! Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda imha edildi

Bazı satış yerlerinde yapılan kontrollerde, tavsiye edilen son tüketim tarihi geçmiş büyük miktarda gıda maddesi ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, üzerindeki marka ve son tüketim tarihi bilgileri farklı etiketlerle kapatılmış, üretim ve son tüketim tarihi silinerek yeniden etiketlenmiş zeytin, bulgur, meşrubat, kahvaltılık çikolata, gofret, bisküvi, şekerleme, kuru yemiş gibi tonlarca gıda ürününe, imha edilmek üzere el konuldu.