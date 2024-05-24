24 Mayıs 2024, Cuma
Halkı zehirleyecektiler, yakalandılar! Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda imha edildi
Şanlıurfa'da vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmeler Tarım ve Orman İlçe müdürlüğü tarafından yapılan gıda denetimleri ile ortaya çıktı. Ekipler denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajında sahtecilik yapılmış tonlarca gıda ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen 5 kamyon bozuk ürün imha edildi.
Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:17
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