Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında flaş gelişme! O tarihte Türk motoruna kavuşacak

Parası verdik. 2 defa oraya gittim. Çelik malzeme kullanılıyor. Amerikan geliyor ve Alman gümrüğüne geldi. Amerikan'dan yola çıkarabildik Almanya gümrüğünden çıkmıyor. Darlandım. Şirketin genel müdürüne dedim ki sen bana alüminyumdan yap, bu hesabı kapatalım. Allah nasip etti kendimiz bitirdik. Gökbey 2018'de kendi uçuşunu yapınca şirket gönderdi. Böyle oluyor. Bunu gördük. Bütün alt sistemleri biz yapmak zorundayız" diye konuştu.