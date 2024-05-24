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Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında flaş gelişme! O tarihte Türk motoruna kavuşacak

Türkiye savunma sanayinde son 21 yılda adeta şaha kalktı. Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN adından söz ettirmeye devam ederken Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'den, flaş bir açıklama geldi. Kotil, 2028 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Hava Kuvvetlerine 20 tane KAAN teslim edileceğini belirterek, "Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak" dedi. Peki, KAAN'ın özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:45
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Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında flaş gelişme! O tarihte Türk motoruna kavuşacak

Başkan Erdoğan öncülüğünde Türk savunma sanayi başarıları başarı eklemeye devam ediyor.

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Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında flaş gelişme! O tarihte Türk motoruna kavuşacak

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Bilim Kültür Sanat Haftası kapsamında 2'nci kez düzenlenen "Türkiye'nin Havacılık Vizyonu" programına katıldı. Etkinlikte öğrencilere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ilgili bilgiler veren Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN'ın son durumunu anlattı.

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Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında flaş gelişme! O tarihte Türk motoruna kavuşacak

Kotil, "Cumhurbaşkanımızın talimatı 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak. Onun için yapıyoruz. Türk motoru da yapılıyor. Bizim gencimiz 10 numara. İsterseniz başarırsınız" şeklinde konuştu.

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Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında flaş gelişme! O tarihte Türk motoruna kavuşacak

"HİÇBİR ŞEY KOLAY DEĞİL"
8 yıldır TUSAŞ'da olduğunu kaydeden Kotil, "Hiçbir şey kolay değil. Türkiye'nin en büyük problemi alt sistemlerin yokluğu. Motor, iniş takımları, yakıt pompaları bunları hep dışarıdan almanız gerekiyor. Gökbey'in transmisyonu ilk başında bir Alman şirkete yaptırıyorduk. Bir türlü yapmıyor.

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Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında flaş gelişme! O tarihte Türk motoruna kavuşacak

Parası verdik. 2 defa oraya gittim. Çelik malzeme kullanılıyor. Amerikan geliyor ve Alman gümrüğüne geldi. Amerikan'dan yola çıkarabildik Almanya gümrüğünden çıkmıyor. Darlandım. Şirketin genel müdürüne dedim ki sen bana alüminyumdan yap, bu hesabı kapatalım. Allah nasip etti kendimiz bitirdik. Gökbey 2018'de kendi uçuşunu yapınca şirket gönderdi. Böyle oluyor. Bunu gördük. Bütün alt sistemleri biz yapmak zorundayız" diye konuştu.