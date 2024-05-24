24 Mayıs 2024, Cuma
Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında flaş gelişme! O tarihte Türk motoruna kavuşacak
Türkiye savunma sanayinde son 21 yılda adeta şaha kalktı. Mavi göğün son bekçisi olan Milli Muharip Uçağı KAAN adından söz ettirmeye devam ederken Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'den, flaş bir açıklama geldi. Kotil, 2028 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Hava Kuvvetlerine 20 tane KAAN teslim edileceğini belirterek, "Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak" dedi. Peki, KAAN'ın özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:45
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