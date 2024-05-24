24 Mayıs 2024, Cuma
FETÖvari kumpasta flaş! Murat Çelik'in şaibe dolu özel ekibi! KOM'u tasfiye etti...
Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Organize Suçlarla Mücade Şube'den sorumlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli komiserler Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili hazırlanan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunda birçok eksiklik dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:00
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