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FETÖvari kumpasta flaş! Murat Çelik'in şaibe dolu özel ekibi! KOM'u tasfiye etti...

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Organize Suçlarla Mücade Şube'den sorumlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli komiserler Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili hazırlanan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunda birçok eksiklik dikkat çekti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:00
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FETÖvari kumpasta flaş! Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti...

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede geçen birçok konu ise idari soruşturma raporuna dahil edilmedi. Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için İzmir'e giden Organize Şube'de görevli Metehan İlyaz, M.M.Ç., Yılmaz Ö. ve Celal Y. iddiaya göre ifade işleminden sonra Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Yapılan bütün görüşmeler MİT ve Emniyet İstihbaratın takibine düştü.

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FETÖvari kumpasta flaş! Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti...

300 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI SORUŞTURULMADI

Sabah'ın haberine göre Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifadesinde bu yaşananları anlatmıştı. Öner, "Görevlendirmeleri Murat Çelik yaptı. İzmir'de görevlendirilen bu personellerle ilgili bir sorun olup olmadığını sormak için Murat Çelik'in odasına gittim. Memurların hata yaptığını, hatayı bildiğini söyledi. Şevket Demircan'ın yanına gittim.

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FETÖvari kumpasta flaş! Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti...

Polis Yılmaz Ö.'nün görevlendirme için kalınan otelde masaj salonuna gittiğini söyledi. Diğer 3 memurla ilgili neden işlem yapıldığını sorduğumda ise, 'Memurların birbirine karşı yapmaları gereken sorumlulukları var' şeklinde geçiştirici cümleler kullandı. Öğrendiğim kadarıyla bu polisler, gizli tanıkların açık kimlik bilgilerini Kaplan'ın avukatına 300 bin dolar karşılığında verdi.

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FETÖvari kumpasta flaş! Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti...

Murat Çelik, makam odasında İzmir'e giden bu memurlarının gittiği restorandaki kamera görüntülerinin bir ekip tarafından alındığını belirterek 'bu bize karşı bir kumpastır' dedi" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporda bu iddiaların ne Murat Çelik'e ne de Şevket Demircan'a sorulmadığı dikkat çekti.

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FETÖvari kumpasta flaş! Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti...

BRANŞLI KADRONUN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in göreve başlamasından itibaren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda yer alan ve KOM kurslarını tamamlayarak branşlaşan personellerin 3'te 2'sinin ilişini kestiği belirlendi. Çelik'in branşlı personellerin yerine yolsuzluk, rüşvet ve çeşitli suçlardan adli ve idari soruşturma geçirip şubelerinden gönderilen polisleri topladığı iddia edildi.