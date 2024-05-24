FETÖvari kumpasta flaş! Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti...

Murat Çelik, makam odasında İzmir'e giden bu memurlarının gittiği restorandaki kamera görüntülerinin bir ekip tarafından alındığını belirterek 'bu bize karşı bir kumpastır' dedi" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporda bu iddiaların ne Murat Çelik'e ne de Şevket Demircan'a sorulmadığı dikkat çekti.