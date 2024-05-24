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2024 LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: MEB LGS sınav yerleri açıklandı mı? E – Okul sorgu ekranı…

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 24.05.2024 15:57
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için heyecan artıyor. Sınavda iyi bir sonuç alarak hayalindeki liseye gitmek isteyen öğrenciler, sınav yerlerini merakla bekliyor. Sonuçlar ise elektronik ortamdan paylaşılacak. İşte detayları...
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2024 LGS sınav yerleri sorgulama ekranı
2024 LGS sınav yerleri sorgulama ekranı
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