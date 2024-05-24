Meslek liselerine öğrencisine iş garantisi!

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda meslek liselerinde okuyan gençlerin iş durumu da ele alındı. 30 Mayıs'ta iş dünyası ile masaya oturacaklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gençlere iş garantisi istedi, "Ben mesleki eğitimin devamından yanayım ama iş insanları da önceliği onlara versin" dedi. Peki meslek liseleri neden önemli? Meslek lisesi mezunlarına iş garantisi mi geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros anlattı.

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