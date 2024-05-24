24 Mayıs 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Meslek liselerine öğrencisine iş garantisi!
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda meslek liselerinde okuyan gençlerin iş durumu da ele alındı. 30 Mayıs'ta iş dünyası ile masaya oturacaklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gençlere iş garantisi istedi, "Ben mesleki eğitimin devamından yanayım ama iş insanları da önceliği onlara versin" dedi. Peki meslek liseleri neden önemli? Meslek lisesi mezunlarına iş garantisi mi geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros anlattı.