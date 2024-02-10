Cins köpekler gizli odalarda satılıyor! Fahiş fiyatla cins köpek satışı

Hayvanları koruma kanunu ile pet shoplarda hayvan satışı yapılması yasaklandı. Buraya kadar her şey güzel ama megakentin belli noktalarında cins köpek ticareti yapılmaya devam ediyor hem de fahiş fiyatlarla....

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