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Cins köpekler gizli odalarda satılıyor! Fahiş fiyatla cins köpek satışı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 10:40
Hayvanları koruma kanunu ile pet shoplarda hayvan satışı yapılması yasaklandı. Buraya kadar her şey güzel ama megakentin belli noktalarında cins köpek ticareti yapılmaya devam ediyor hem de fahiş fiyatlarla....
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