25 Mayıs 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Çin'den Tayvan’a topyekün kuşatma! Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
Çin, Tayvan çevresinde adanın tamamen işgali amacıyla büyük bir tatbikat başlattı. Asya pasifikteki bu gerilimin görünmeyen yüzü ne? Tatbikata ait görüntüler ne mesaj veriyor? İki ülke arasındaki anlaşmazlık nelere sebep olacak? Aklın Yolu programına konuk olan güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın "Ciddi bir hesaplaşma yaşanacak, beklenen dünya savaşının işaret fişeği" dedi. İşte programdan detaylar...