Çin'den Tayvan’a topyekün kuşatma! Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?

Çin, Tayvan çevresinde adanın tamamen işgali amacıyla büyük bir tatbikat başlattı. Asya pasifikteki bu gerilimin görünmeyen yüzü ne? Tatbikata ait görüntüler ne mesaj veriyor? İki ülke arasındaki anlaşmazlık nelere sebep olacak? Aklın Yolu programına konuk olan güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın "Ciddi bir hesaplaşma yaşanacak, beklenen dünya savaşının işaret fişeği" dedi. İşte programdan detaylar...

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