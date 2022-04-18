Çin’de karantina yeniden mi başladı? Şanghay’da neler oluyor?

26 milyon nüfuslu Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ciddi bir karantina süreci başlatıldı. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntüler merak uyandırdı. Peki bölgede neler oluyor? Son durumu Çin'in başkenti Pekin'den Çin medya grubundan muhabir Cao Ying aktardı.

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