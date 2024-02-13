Çiftçilerin eylemi İtalya'ya sıçradı A Haber çiftçi isyanının merkezinde

İtalya'da bir süredir Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçiler sokakları terk etmiyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da protestoların gerçekleştiği bölgeden detayları aktardı.

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