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Çiftçilerin eylemi İtalya'ya sıçradı A Haber çiftçi isyanının merkezinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 16:29
İtalya'da bir süredir Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçiler sokakları terk etmiyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da protestoların gerçekleştiği bölgeden detayları aktardı.
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