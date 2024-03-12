CHP’YE PARA SAYMA SORUŞTURMASI! Bakan Tunç: Savcılık paranın kaynağını soracaktır

Adalet Bakan Yılmaz Tunç CHP’deki para sayma soruşturmaları ile ilgili olarak, “”Soruşturma başlatıldı bağış yapılmasının da kuralı var. Savcılık paranın kaynağını soracaktır. Kara para söz konusuysa ortaya çıkacaktır.” dedi. Firari sözde yazar Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur’un ABD’den iade sürecine dair konuşan Bakan Tunç “ABD'den bize yanıt geldi, belgeleri tamamlayıp gönderdik.” sözlerini kullandı.

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