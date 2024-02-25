26 Şubat 2024, Pazartesi
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CHP'nin yol haritası Kandil'den! DEM ile yapılan kirli ittifak A Haber'de ele alındı
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu. CHP, DEM'le yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödemeye devam ederken, yaşanan tüm gelişmeler A Haber'de ele alındı.