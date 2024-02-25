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CHP'nin yol haritası Kandil'den! DEM ile yapılan kirli ittifak A Haber'de ele alındı

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Giriş: 25.02.2024 22:21
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu. CHP, DEM'le yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödemeye devam ederken, yaşanan tüm gelişmeler A Haber'de ele alındı.
CHP ile DEM’in kirli ittifakı A Haber’de ele alındı
CHP ile DEM'in kirli ittifakı A Haber'de ele alındı
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