CHP’nin kadın kotası çelişkisi! CHP kendi tüzüğünü bile uygulamıyor

Tüzüğünde yer alan yüzde 33 cinsiyet kotasını bile uygulamayan CHP, siyasi partilerin aday listelerinde yüzde elli kadın temsilini zorunlu kılacak kanun teklifi hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıdı. CHP'deki çelişkiyi gözler önüne seren bu hamle CHP'li kadınların yerel ve genel seçimlerdeki ''yok sayılıyoruz'' isyanını bir kez daha akıllara getirdi. Öyle ki yerel seçimlerde CHP'de kadın temsiliyet oranı yüzde 14,6'da kaldı.

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