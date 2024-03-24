24 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Zeydan Karalar'dan ırkçı söylem: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz!

CHP'li Zeydan Karalar'dan ırkçı söylem: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2024 21:58
Yerel seçimlere giderayak CHP'nin kirli siyasetinin üstü yeni skandallarla dolmaya devam ediyor. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada ırkçı söylemlerde bulundu. Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkanı ve Adayı Necip Topuz'u kast eden Karalar "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz” dedi. Karalar, daha sonra "Yayını kesin bunu yayınlamayın" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Zeydan Karalar’dan ırkçı söylem!
CHP'li Zeydan Karalar'dan ırkçı söylem!
İmamoğlu, Özel’den rol çaldı!
İmamoğlu, Özel’den rol çaldı!
Soruşturmanın tek tanığı konuştu
Soruşturmanın tek tanığı konuştu
Mansur Yavaş’tan adrese teslim ihale
Mansur Yavaş’tan adrese teslim ihale
Acil dönüştürülmesi gereken 600 bin konut var
"Acil dönüştürülmesi gereken 600 bin konut var"
Başkan Erdoğan son hafta nerede olacak?
Başkan Erdoğan son hafta nerede olacak?
CHP bize ’seçimden sonra oturup konuşuruz’ dedi
"CHP bize 'seçimden sonra oturup konuşuruz' dedi"
Anıtkabir’in tam karşısında ’APO’ sloganlı PKK mitingi
Anıtkabir'in tam karşısında 'APO' sloganlı PKK mitingi
Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı
Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı
Kılıçdaroğlu’nu DEM’li seçmene şikayet etti
Kılıçdaroğlu'nu DEM'li seçmene şikayet etti
Başkan Erdoğan: Sağlam aday sağlam adam
Başkan Erdoğan: Sağlam aday sağlam adam
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Daha Fazla Video Göster