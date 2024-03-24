24 Mart 2024, Pazar
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CHP'li Zeydan Karalar'dan ırkçı söylem: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz!
Yerel seçimlere giderayak CHP'nin kirli siyasetinin üstü yeni skandallarla dolmaya devam ediyor. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada ırkçı söylemlerde bulundu. Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkanı ve Adayı Necip Topuz'u kast eden Karalar "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz” dedi. Karalar, daha sonra "Yayını kesin bunu yayınlamayın" dedi.