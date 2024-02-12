12 Şubat 2024, Pazartesi
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CHP'li Mansur Yavaş'ın vandalları sahada! İYİ Parti ilçe başkanını öldüresiye dövüp özür dilettiler
İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in, Mansur Yavaş'ın ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in vandal yakınları tarafından darbedildiği görüntüler ortaya çıktı. Videoda, Önder'in yüzüne sert darbeler aldığı, yerde sürüklenerek tekme tokat dövüldüğü görüldü. Öte yandan şahsın videoda, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boyunu keserim. Özür dile" şeklinde tehditler savurduğu anlar yer aldı.