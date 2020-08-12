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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nden vatandaşı isyan ettiren karar! Bisiklet yolu park yeri oldu

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Giriş: 12.08.2020 16:58
Güncelleme:12.08.2020 16:59
CHP'li Kadıköy'de Bağdat Caddesi bisiklet yolunun Kızıltoprak ve Recep Peker Caddesi'nden geçen kısmı geçtiğimiz haftalarda kaldırıldı. Caddenin sağ şeridinde bulunan bisiklet yolunun dubaları sökülürken yolda sadece şeritler kaldı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, A Haber skandalı yerinde görüntüledi.

Dubaların kaldırılmasıyla birlikte Recep Peker Caddesi'ndeki bisiklet yoluna araç sahipleri otomobillerini park etmeye başladı. Bisiklet yolunun kaldırılması sonrası o yolu kullanan bisikletliler diğer taşıtlarla aynı yolda ilerliyor. Bisiklet yolunun yeni bir projelendirme çalışması kapsamında kaldırıldığı belirtilirken, bisiklet kullanan vatandaşlar, yolun kullanımının yaz aylarında artığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. CHP'li belediyede yaşanan skandal, A Haber tarafından yerinde görüntülendi.

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