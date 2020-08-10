Kadıköy'de vatandaşların bisiklet yolu tepkisi! İBB'ye isyan ettiler

"BİSİKLET YOLUNUN ACİLEN YENİDEN YAPILMASINI TALEP EDİYORUM"

Bisiklet kullanan ve bisiklet yolunun kaldırılmasıyla bisikletlilerin mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Murat Şen, "Ben yolu sürekli kullanıyordum. Şu an buranın böyle olması ciddi tehlike arz ediyor. Sosyal medya üzerinden sorduğum sorulara da esnafın talebi doğrultusunda böyle olduğunu, projenin yenileneceğini söylediler. Biz de bekliyoruz. Bu çok saçma. Çünkü zaten yaz mevsimi bisikletin en yoğun kullanıldığı zamanlar.