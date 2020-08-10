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Kadıköy'de vatandaşların bisiklet yolu tepkisi! İBB'ye isyan ettiler
Kadıköy'de Bağdat Caddesi bisiklet yolunun Kızıltoprak ve Recep Peker Caddesi'nden geçen kısmı geçtiğimiz haftalarda kaldırıldı. Caddenin sağ şeridinde bulunan bisiklet yolunun dubaları sökülürken yolda sadece şeritler kaldı. Dubaların kaldırılmasıyla birlikte Recep Peker Caddesi'ndeki bisiklet yoluna araç sahipleri otomobillerini park etmeye başladı. Bisiklet yolunun kaldırılması sonrası o yolu kullanan bisikletliler diğer taşıtlarla aynı yolda ilerliyor. Bisiklet yolunun yeni bir projelendirme çalışması kapsamında kaldırıldığı belirtilirken, bisiklet kullanan vatandaşlar, yolun kullanımının yaz aylarında artığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:39
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