22 Şubat 2024, Perşembe
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de vatandaşlardan yol tepkisi
İstanbul Sultangazi'de seçim programına katılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Yeni yol yapım çalışmasına tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular. Ben evi kiraya veremiyorum. Ben bu yaştan sonra nereye gideyim, mağdurum ben" dedi.