26 Mart 2024, Salı
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CHP'li heyet halka şirin görünme çabalarını elini yüzüne bulaştırdı: Ezan zayıf olduğum konu
31 Mart seçimleri kapsamında Balıkesir mitinginde bulunan CHP'li heyet, halka şirin görünme çabalarını eline yüzüne bulaştırdı. Mitinge ezan molası verileceğini duyuran görevli mikrofonu açık unutunca, olanlar oldu. Ezanın ne zaman okunacağını aralarında tartışan CHP'li isimlerin diyaloglarıyla sosyal medyada epey alay edildi.