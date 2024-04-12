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CHP’li eski başkanın koltuk sevdası! Görevi bıraktı koltuğu bırakmadı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 12.04.2024 13:52
31 Mart yerel seçimlerde Giresun Piraziz Belediyesi CHP'den AK Parti’ye geçmişti. Ancak devir teslim töreninde ilginç anlar yaşandı. Eski CHP'li Başkan Hüseyin Görgülüoğlu, başkan koltuğunu kendisinin aldığını söyleyerek alıp götürdü.
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CHP’li eski başkanın koltuk sevdası!
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