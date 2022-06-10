CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp Atina'nın safında yer aldı: Adalar Yunanistan'dır

Doğu Akdeniz'de tarihi hezimete uğrayan Yunanistan, Türkiye karşısında ABD ve Avrupa'dan yardım istedi. Silahlandırılması yasak olan adalara mühimmat yığan Atina yönetimi gerginliğin fitilini ateşlerken, sınırlarımız içinde de kendilerine skandal bir destek geldi. CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı sevindiren skandal bir çıkışa imza attı. CHP rozeti bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Yalım Eralp, "Adalar Yunanistan’ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok." diyerek buna itiraz etmenin Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' konumuna düşüreceğini iddia ederek skandal ifadeler kullandı.