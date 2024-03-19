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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'metro' beceriksizliği animasyon filmine konu oldu!

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Giriş: 19.03.2024 22:42
Kendini 'metro fatihi' ilan ederek toplumun aklıyla alay eden ve 5 yılda sadece 8 km metro yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yine animasyon filmine konu oldu. Filmde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapmasına rağmen hizmet hırsızlığına soyunarak AK Parti’nin projelerine çökmeye çalışması ele alındı. İşte o video...
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