CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'metro' beceriksizliği animasyon filmine konu oldu!

Kendini 'metro fatihi' ilan ederek toplumun aklıyla alay eden ve 5 yılda sadece 8 km metro yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yine animasyon filmine konu oldu. Filmde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapmasına rağmen hizmet hırsızlığına soyunarak AK Parti’nin projelerine çökmeye çalışması ele alındı. İşte o video...

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