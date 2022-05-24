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CHP'li belediyelere rüşvet operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2022 10:57
İstanbul Kadıköy Belediyesi’nde başlayan ve Maltepe Belediyesi’ne uzanan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu
CHP'li belediyelere rüşvet operasyonu
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