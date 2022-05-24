24 Mayıs 2022, Salı
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CHP'li belediyelere rüşvet operasyonu
İstanbul Kadıköy Belediyesi’nde başlayan ve Maltepe Belediyesi’ne uzanan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.