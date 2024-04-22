CHP’li belediyelerde torpil iddiaları

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP, kazandığı belediyelerde hısım-akraba kadrolaşmasını başlattı. CHP'li yöneticilerin yakınları başta belediye başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı olmak üzere üst düzey görevlere getiriliyor. Peki, kimler hangi pozisyonlara atandı? Detaylar haberimizde.

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