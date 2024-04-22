22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li belediyelerde torpil iddiaları

CHP’li belediyelerde torpil iddiaları

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 10:00
31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP, kazandığı belediyelerde hısım-akraba kadrolaşmasını başlattı. CHP'li yöneticilerin yakınları başta belediye başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı olmak üzere üst düzey görevlere getiriliyor. Peki, kimler hangi pozisyonlara atandı? Detaylar haberimizde.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediyelerde torpil iddiaları
CHP’li belediyelerde torpil iddiaları
Yüreklerin kahrolduğu anlar! EN ACI GÖRÜNTÜ
Yüreklerin kahrolduğu anlar! EN ACI GÖRÜNTÜ
FETÖ’cü albay çift ankesöre yakalandı
FETÖ'cü albay çift ankesöre yakalandı
Türkiye’nin Filistin hassasiyeti
Türkiye'nin Filistin hassasiyeti
TBMM’de kutlama hazırlığı
TBMM'de kutlama hazırlığı
8 ilde teröristlere ağır darbe!
8 ilde teröristlere ağır darbe!
Irak’a tarihi ziyaret!
Irak’a tarihi ziyaret!
Sur’da provokasyona tutuklama
Sur'da provokasyona tutuklama
TBMM’de yoğun hafta
TBMM’de yoğun hafta
İstanbul’da Gazze yürüyüşü
İstanbul'da Gazze yürüyüşü
4 ilde Bozdoğan-27 operasyonu
4 ilde Bozdoğan-27 operasyonu
Bakan Fidan’dan flaş açıklamalar
Bakan Fidan'dan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster