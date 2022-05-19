CHP’li başkan Muammer Ekrem Oran'dan 19 Mayıs’a gölge düşüren hareket! Gençlerin yürüyüşünü engelledi

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na gölge düşüren hareket. Başkan Oran'ın belediyenin zabıta bandosunu gençlerin düzenlediği bando gösterisinin önüne geçirmesi tepkilere neden oldu. Kendisine tepki gösteren vatandaşlara 'Sen kimsin?' diyerek tepki gösteren CHP'li Başkan yanındaki zabıtalara da 'Alın bunu buradan' demesi dikkat çekti.