24 Mart 2024, Pazar
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CHP'li başkan adayı Mutlu Kılıçdaroğlu'nu DEM'li seçmene şikayet etti: Genel başkanlığına mal oldu
CHP'de delege oyunlarıyla devrilen Kılıçdaroğlu'na "ihanet" siyaseti halk meydanlarına taşındı. Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu esnaf ziyareti sırasında, DEM'li bir seçmenin Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki protokolden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Eski Genel Başkanı'nın "siyasi onurunu" koruması beklenen CHP'li Başkan adayı tam tersi bir anlayışla Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Mutlu DEM'li esnafın gönlünü almak için "Biz de çok kızdık ama ne oldu bak yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu" diyerek adeta "intikam" aldıklarının mesajını verdi.