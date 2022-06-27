27 Haziran 2022, Pazartesi
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CHP'li Aykut Erdoğdu'nun rezaleti İSKİ skandalını hatırlattı!
CHP teşkilatlarında başlayan taciz, tecavüz, şantaj skandallarına bu kez partinin bir milletvekili eklendi CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle telefon görüşmesinde yeni evlendiği avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündeme bomba gibi düştü. CHP'deki Erdoğdu rezaleti, 1990'lı yıllarda SHP'de yaşanan İSKİ skandalını hatırlattı. Genel Müdür Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa etmişti.