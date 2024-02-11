11 Şubat 2024, Pazar
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CHP'li Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de protesto edildi: "Hainsin zıp zıp Mahir" .
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de kriz, kaos ve iç hesaplaşmalar adeta tavan yaptı. Parti tabanının oldukça rahatsız olduğu kaos durumu il mitinglerine de yansıdı. Son olarak CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersi’nde bir konuşma yaptığı sırada bazı partililer tarafından protesto edildi. Özellikle kurultay sürecinde saf değiştirerek Özgür Özel’in yanında yer alan Başarır’a Kılıçdaroğlu destekçileri “hainsin”, "Zıp zıp Mahir" “Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin”, “yazıklar olsun sana” diyerek tepki gösterdi. Protestolar karsısında ne yapacağını bilemeyen Başarır, partilileri alandan çıkartmak istedi..