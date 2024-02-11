11 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de protesto edildi: "Hainsin zıp zıp Mahir" .

CHP'li Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de protesto edildi: "Hainsin zıp zıp Mahir" .

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2024 18:28
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de kriz, kaos ve iç hesaplaşmalar adeta tavan yaptı. Parti tabanının oldukça rahatsız olduğu kaos durumu il mitinglerine de yansıdı. Son olarak CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersi’nde bir konuşma yaptığı sırada bazı partililer tarafından protesto edildi. Özellikle kurultay sürecinde saf değiştirerek Özgür Özel’in yanında yer alan Başarır’a Kılıçdaroğlu destekçileri “hainsin”, "Zıp zıp Mahir" “Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin”, “yazıklar olsun sana” diyerek tepki gösterdi. Protestolar karsısında ne yapacağını bilemeyen Başarır, partilileri alandan çıkartmak istedi..
CHP’li Başarır memleketi Mersin’de protesto edildi
CHP'li Başarır memleketi Mersin'de protesto edildi
Bakan Yerlikaya: Saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: Saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı
AK Parti etkinliğine saldırıda 12 gözaltı
AK Parti etkinliğine saldırıda 12 gözaltı
AK Parti’nin acı kaybı
AK Parti'nin acı kaybı
Ankara-İstanbul Süper Hızlı trende ön proje tamam
Ankara-İstanbul Süper Hızlı trende ön proje tamam
Vatandaşa 2 bin 500 lira et yardımı
Vatandaşa 2 bin 500 lira et yardımı
CHP yönetimi PKK’nın eline geçmiştir
"CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP’de İzmir pişmanlığı mı?
CHP'de İzmir pişmanlığı mı?
Başkan Erdoğan Tekirdağ’a gidiyor
Başkan Erdoğan Tekirdağ'a gidiyor
Yunan basınında Gezeravcı yorumu
Yunan basınında Gezeravcı yorumu
12 yıl sonra Mısır’a tarihi ziyaret
12 yıl sonra Mısır'a tarihi ziyaret
Daha Fazla Video Göster