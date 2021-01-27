CHP'den Muharrem İnce'nin partisine geçecek olan isimleri canlı yayında açıkladı

Muharrem İnce parti hazırlıklarını sürdürürken, CHP'li bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da İnce'nin partisine geçeceği iddia edildi. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Memleket Meselesi'nde Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı. İnce'ye geçecek isimleri açıklayan Şahin, CHP'de yaşanan parti içi iktidar savaşına da değindi.